日經：中興通訊藉台積電7奈米技術開發5G基地台用晶片

日經新聞報導，美國政府持續打壓華為技術之際，大陸排名第二的中興通訊正悄悄充實晶片設計能力，靠的是台積電最先進的晶圓製造和封裝技術。

消息來源向日經透露，中興通訊近三到四年來到便已開始致力於提升科技實力，早在美中貿易和科技關係緊繃之前。中興通訊強化自身技術，除和華為爭奪市占率外，也不失為自我防護免於日後遭地緣政治緊張關係拖累的做法。

日經報導，中興通訊採用台積電最先進的7奈米技術來生產他們自行研發的5G基地台用微處理器，也採用台積電的封裝技術。資料來源告訴日經，中興通訊也考慮採用比7奈米更精密的技術。

熟悉內情的人士指出，中興通訊這幾年悄悄地強化自有的晶片能力，儘管產量不多，但已有長足進展。

據日經新聞報導，中興通訊已告知供應商，已定下今年在中國大陸伺服器出貨量達到二位數成長的目標，尤其是用於基地台的伺服器，如此將直接挑戰排名第一的華為。