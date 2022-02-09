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微軟傳洽談收購網路安全公司Mandiant 客戶資安再升級

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，微軟（Microsoft）正洽談收購網路安全研究和事件應變公司Mandiant，這筆交易有助微軟擴大保護客戶不受網路攻擊。路透
消息人士透露，微軟（Microsoft）正洽談收購網路安全研究和事件應變公司Mandiant，這筆交易有助微軟擴大保護客戶不受網路攻擊。路透

彭博引述消息人士透露，微軟（Microsoft）正洽談收購網路安全研究和事件應變公司Mandiant，這筆交易有助微軟擴大保護客戶不受網路攻擊

彭博資訊報導，收購案未必能談成，Mandiant和微軟對此不予置評。Mandiant 8日收漲18%，使市值逼近43億美元，微軟收漲1.2%，報304.56美元。

把Mandiant納入旗下，有助微軟擴大旗下保護客戶和因應網路安全威脅的產品系列。微軟去年收購兩家小型網路安全公司，並在1月表示，安全軟體2021年的銷售額達到150億美元，比2020年大幅成長近45%。微軟去年挖角前亞馬遜雲業務高管Charlie Bell領導微軟的安全業務，並表示「從晶片到雲端」部門，共有3,500位員工從事保護客戶網路安全的工作。

彭博行業研究（BI）分析師Anurag Rana說：「這對微軟來說是明智之舉。展望未來，安全功能最強的雲端服務將勝出。」

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