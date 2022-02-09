美元走升 歐元在歐洲央行反駁積極升息後走軟

美元周二走強，歐元走軟，歐洲央行總裁拉加德反駁令債市感到不安的急進升息預期。

歐洲央行和聯準會（Fed）上周的措辭更為鷹派，令市場措手不及，並推動歐元區和美國公債殖利率飆升，因市場預期利率上升速度或高於此前預期。市場正觀望周四公布的美國消費者物價指數(CPI)。接受路透調查的經濟學家預料，1月消費者物價指數料上漲7.3%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%，歐元跌0.2%，至1.1418美元。隨著美國公債殖利率上升，日圓跌至本月最低水平。美元兌日圓跌0.4％至115.50。

DailyFX首席策略師John Kicklighter表示，對央行先後升息的預期導致市場出現了一些混亂的反應，這些反應並未在價格走勢中得到充分反映。

周二，美國10年期公債殖利率突破1.97%，為2019年11月以來的最高水準，遠高於兩周前的約1.73%。

拉加德的語氣較政策會議結束當日更為謹慎，稱高通膨不太可能變得根深蒂固，歐洲央行管理委員會委員暨西班牙央行總裁德科斯周二表示，央行的任何行動「都必須循序漸進」。

貨幣市場預期美聯儲今年累計升息多達134個基點，分析師預計歐洲央行今年將升息50 個基點。

儘管如此，短期前景仍傾向於對歐元有利，備受關注的美國和德國10年期公債殖利率差在1月底收窄至約170個基點，去年4月時的高點為194個基點。