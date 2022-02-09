鋁價創2008年以來最高 通膨疑慮助金價三連漲

隨著交易員評估東歐持續的緊張局勢和伊朗重啟核子談判重啟，原油價格周二大跌。金價連續三個交易日走高，對通膨升溫的疑慮刺激資金買入黃金避險。倫敦市場鋁價飆升至2008年以來最高價位，因需求旺盛且從中國大陸到歐洲冶煉廠接連關閉，形成這種工業金屬短缺的風險。以下是整理自彭博的商品行情：

油價連續二日走低

西德州中級原油（WTI）在紐約市場下跌2.2%；法國總統馬克宏表示，他得到了俄羅斯總統普亭的保證，稱俄羅斯不會進一步升高與烏克蘭的緊張局勢。不過，莫斯科方面的態度使馬克宏的說法受到懷疑。此外，伊朗核子談判似有進展。

石油、天然氣和金屬價格近幾周飆升，原因是市場擔心俄羅斯軍隊可能入侵烏克蘭，而這可能引發美國的報復性制裁。俄羅斯一再否認有入侵烏克蘭的計畫。

此外，美國能源資訊署（EIA）預計，由於油價上漲推動生產商增加鑽探行動，美國原油產量增幅將超過政府先前預期。該機構的數據顯示，2023年日均供應將達到1,260萬桶，高於之前預期的1,241萬桶。

紐約市場3月交割的WTI期貨下跌1.96美元，結算價報每桶89.36美元。4月交割的布蘭特原油期貨下跌1.91美元，收於每桶90.78美元。

金價三連漲

本周將發布的CPI數據料將顯示通膨壓力在年初繼續升高。黃金的保值吸引力蓋過了利率上升顧慮。隨俄烏局勢持續緊張，黃金因避險功能而獲得支撐。

截至紐約時間下午2:41，現貨黃金上漲0.4％至每英兩1,827.88美元，此前一天創下1月19日來最大漲幅。

4月交割的黃金期貨上漲0.3%，結算價報每英兩1,827.90美元。白銀和白金上漲，鈀金下跌。

倫敦鋁價漲至2008年以來最高位

倫敦時間下午5:53，鋁價上漲1.6%，結算於每噸3,183美元；倫敦金屬交易所鋁價一度上漲3.3%，觸及每噸3,236美元，超過去年10月的高位並達到2008年以來最高。

LME其它主要金屬漲跌互見，銅持平，鎳價下跌。

鋁是今年來倫敦金屬交易所表現最好的產品，看多的投資人湧入迅速吃緊的市場，並將下一個目標定在了超越每噸3,380美元創下新的紀錄。

高盛集團將鋁的12個月目標價上調至創紀錄的每噸4,000美元，理由是在已開發市場需求「極高」之際，中國和歐洲的節電可能導致供應中斷。

ING高級大宗商品策略師Wenyu Yao說：「現在是鋁的完美風暴，歐洲能源危機和中國的情況仍然著限制供應。」