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台積電、聯電ADR雙雙上漲 追隨費半漲勢
台積電、聯電ADR周二雙雙上漲，追隨費城半導體指數2.4%大漲走勢。
台積電ADR周二漲1.1%至123.71美元，較台北交易股票溢價9.7%。
美國股市三大指數周二全面收高，受蘋果和微軟帶動。景氣循環股和小型股上漲表明，投資人對貨幣緊縮之際經濟成長前景的信心增強。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數上漲371.65點，漲幅1.1%，收於35,462.78點；標普500指數上漲0.8%，收於4,521.52點；那斯達克綜合指數上漲1.3%，至14,194.46點。
台灣加權股價指數昨天收漲66.26點，收在17,966.56點，台積電跌1.1%收在628元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 100.67 +1.54 100.00 0.67
中華電 CHT 119.42 +0.37 118.00 1.20
台積電 TSM 689.04 +1.14 628.00 9.72
聯電 UMC 55.81 +3.09 55.40 0.74
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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