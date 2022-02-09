美股三大指數齊揚 投資人對經濟成長前景信心增強

美國股市三大指數周二全面收高，受蘋果和微軟帶動，美債殖利率躍升也提振銀行股。景氣循環股和小型股上漲表明，投資人對貨幣緊縮之際經濟成長前景的信心增強。

標普500指數和那斯達克綜合指數扭轉早盤的跌勢，亞馬遜上漲2.2%，蘋果和微軟漲幅均超過1%。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數上漲371.65點，漲幅1.1%，收於35,462.78點；標普500指數上漲0.8%，收於4,521.52點；那斯達克綜合指數上漲1.3%，至14,194.46點。

羅素2000小型股指數表現突出，漲幅超過1.5％，表明隨著疫情消退，投資人對經濟重新開放抱有信心。

標普500指數銀行類股指數上漲1.9%，美國10年期公債殖利率觸及1.96%，方是2019年11月以來最高，市場對聯準會（Fed）將開始緊縮貨幣政策的預期日益高漲。美國銀行、摩根大通和富國銀行均上漲逾1%。

標普500能源股指數大跌2.1%，投資人擔心美國和伊朗恢復間接談判可能會重啟國際核子協議，並允許伊朗出口更多石油。

Horizon Investments投資長Scott Ladner表示，法國總統馬克宏關於他與俄羅斯總統普亭就烏克蘭危機會晤的樂觀發言推動油價下跌，減輕了華爾街的焦慮。

他說：「今天的漲幅可能要歸功於馬克宏的一些消息，但這也是因為認識到經濟狀況相當不錯的事實，之前下跌可能有點過頭了。」

「我們在跨入今年時對股市回報抱有溫和的預期，這一點沒有改變，但我認為從現在開始，我們肯定會看到建設性的復甦，」 Nuveen首席投資策略師 Brian Nick表示。「包括股市在內的每個市場，都在消化聯準會立場相對較快的轉變。總體而言，我認為這個過程進展相對順利」

美股周二上漲後，標普500指數今年迄今仍下跌約5%，那斯達克綜合指數已下跌約9%。

周二公布的企業財報有好有壞，輝瑞製藥走低，此前這家製藥商發布的新冠疫苗和抗病毒藥物的全年銷售預期低於市場預估。

安進股價勁升近8%，此前該公司宣布回購高達60億美元的股票，並預計到2030年獲利將增加一倍以上。

臉書（Facebook）所有者Meta Platforms股價下跌2.1%，此前億萬富翁投資者Peter Thiel決定退出董事會，導致該公司股價連續四天下跌。上周該公司發布悲觀財測導致數千億美元的市值蒸發。

健身自行車製造商Peloton Interactive股價飆升25%，儘管該公司大幅下調了營收預測，稱將更換執行長並裁員，以重振低迷的銷售。