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投入超過430億歐元！歐盟公佈《晶片法案》 計劃大幅提升晶片生產份額

集微網 / 集微網

集微網消息 2月8日，據央視新聞報導稱，歐盟委員會於當地時間2月8日公佈備受外界關注的《晶片法案》，計劃大幅提升歐盟在全球的晶片生產份額。

根據該法案，歐盟將投入超過430億歐元公共和私有資金，用於支持晶片生產、試點項目和初創企業。其中，110億歐元將用於加強現有的研究、開發和創新，以確保部署先進的半導體工具以及用於原型設計、測試的試驗生產線等。

據歐盟執行委員Thierry Breton此前表示，歐盟出台晶片法案主要目標是吸引「大型芯片項目」投資。歐盟希望將該地區的晶片產能從目前佔全球的10%，提高到2030年的20%。

歐盟委員會主席烏爾囌拉·馮德萊恩在之前的在世界經濟論壇上說，「目前，大部分尖端工藝晶片的供應來自歐洲以外的少數生產商。我們根本無法承受供應鏈對外部的依賴和不確定性，到2030年，全球20%的微型晶片生產應該在歐洲。」

該《歐洲晶片法案》旨在調整國家激勵規則，改進半導體各種供應鏈危機管控能力，加強歐盟的晶片研究能力。

歐盟 半導體

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