英國支持歐盟向WTO提告中國貿易脅迫立陶宛

（德國之聲中文網） 英國方面周一（2月7日）宣布，英國將加入美國和澳洲的行列，支持歐盟在世界貿易組織(WTO)提起貿易訴訟，指控中國對立陶宛實施貿易限制，反對"脅迫性貿易行為"。

1月27日，歐盟向世貿組織指控中國對立陶宛的歧視性貿易做法已影響整個歐盟供應鏈，並威脅到歐盟單一市場的完整性。

英國國際貿易大臣屈維裡安(Anne-Marie Trevelyan)本周一表示，"我們將要求作為第三方加入歐盟對這些措施的磋商，以確保我們在貿易中打擊經濟脅迫。"

美國、澳大利亞和台灣已經表示准備加入協商。美國貿易代表發言人亞當·霍奇（Adam Hodge）說，拜登政府對中國對立陶宛商品及含有立陶宛成分的歐盟商品的歧視性貿易做法 "深表關切"。

世貿組織允許訴訟各方在60天內進行協商，以達成解決方案。如果沒有達成任何協議，那麼歐盟可以選擇啟動一個正式的訴訟，從而成立一個世貿組織小組來研究其對中國的要求。

立陶宛去年七月允許台灣在其首都開設外交代表機構並冠名"駐立陶宛台灣代表處"，引起了北京的強烈不滿。中國方面繼而將與立陶宛的外交關系降為代辦級，並施壓外國公司斷絕與立陶宛的關系。北京視台灣為其領土的一部分。中國外交部發言人趙立堅2月8日在例行記者會上說，"中方為維護自身正當權益和國際公理作出正當反應，完全合理合法。中方一貫按世貿組織規則行事，所謂中國"脅迫"立陶宛的說法純屬無中生有。"

一位駐日內瓦的貿易官員說，其他西方國家的參與將對歐盟的訴訟案有 "幫助"。他說，"如果有其他成員站在你一邊並提出論據，我認為世貿小組會考慮這一點。"

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