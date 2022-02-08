英國央行總裁一句話惹怒所有人

就在一般上班族忙於應付數十年來最大生活成本危機之際，英格蘭銀行（央行）總裁貝利（Andrew Bailey）卻告訴國內勞工今年不應要求大幅加薪。這句話立即惹來排山倒海般的眾怒。

英國首相強生和工會異口同聲譴責貝利。這位央行總裁上周表示，在通膨飆升情況下，經濟需要時間重新調整，員工不應向老闆施壓要求加薪。

貝利是在英國央行宣布升息後接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，企業應在薪酬談判中保持「克制」，以幫助對抗30年來最高的通膨。

當被問到央行會否要求勞工不要要求大幅加薪時，貝利說：「大概是吧！」他說，雖然這對勞工來說是「痛苦的」，但加薪幅度有必要緩和一些，以防通膨變得根深蒂固。

為何貝利支持工資加少一些？貝利的說法與薪資上漲導致通膨上升的經濟理論相吻合。隨著工資的上升，商品和服務的成本也在上漲，導致企業向消費者收取更多費用，進而推高生活成本。 在一個早已通膨的環境中，這可能會形成一個所謂「薪資價格螺旋」的惡性循環，英國在1970年代出現過這種現象。