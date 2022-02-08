外媒：巴基斯坦尋求中國幫助半導體製造

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集微網消息，據巴基斯坦主流英文媒體《論罈快報》（Express Tribune）2月7日報道，為了實現電子產品製造的自給自足和開辟新的發展途逕，巴基斯坦提出了一項雄心勃勃的計劃，即在中國的幫助下建立一個半導體工業區。

巴基斯坦聯邦信息和廣播部長（Federal Minister for Information and Broadcasting）Chaudhry Fawad Hussain在接受採訪時透露了這一點。

“我們希望中國科技公司來到巴基斯坦，讓巴基斯坦成為半導體製造中心，”Chaudhry Fawad Hussain說。

他還說，中巴兩國在科技領域有很大空間可以合作。

Chaudhry Fawad Hussain指出，現在巴基斯坦可以組裝手機，但他們希望更進一步，在巴基斯坦開始全面的手機製造。

他進一步表示，中巴雙邊合作在與健康相關的設備領域有所增加。他補充說，在新冠疫情大流行的前幾個月，巴基斯坦一直在進口與該行業相關的所有物品，但現在巴基斯坦是該行業的主要出口國。

“這是我們在短時間內實現的裡程碑，現在衛生部門對合作持開放態度。巴基斯坦擁有熟練的、更廉價的勞動力和巨大的市場。我們希望中國科技公司與巴基斯坦攜手，加入我們的技術區，我們將能夠在這些領域提出更大的合作，”Chaudhry Fawad Hussain說。

巴基斯坦 半導體

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