比特幣連五日上漲 寫9月來最長漲勢

比特幣價格8日盤中再度突破4.4萬美元，且已連續五日上漲，締造去年9月以來最長漲勢，瑞波幣等其他加密貨幣也聯袂走高，反映全球投資人重新擁抱風險資產。

彭博資訊報導，比特幣價格8日盤中飆漲逾6.8％，衝上44,511美元，創1月5日來最高水準，隨後漲幅收斂，在4.39萬美元附近波動。瑞波幣8日也飆漲18%，柴犬幣更飆漲約50%。

科技股上周漲勢提振投資人對加密貨幣的信心，助比特幣4日重返4萬美元大關。比特幣去年11月初曾逼近69,000美元歷史高點，但之後陷入「加密貨幣寒冬」，價格崩跌約50%。

加拿大KPMG表示，已把比特幣和乙太幣納入公司的資產配置，成為投資加密貨幣的高知名度企業之一。

Ally Financial首席貨幣及市場策略師貝爾（Lindsey Bell）表示：「一些風險資產的價格下跌後，投資人重新買進這些資產的意願升高。」不過，貝爾說，整體加密貨幣市場未必已撥雲見日，前景仍充滿不確定性，包括聯準會（Fed）和各國央行採取行動控制通膨的步調。

全球市場近幾周來大幅震盪，因投資人正在評估Fed是否將快速收緊貨幣政策。許多投資人認為，美國4日公布的就業數據優於預期，會進一步增加聯準會（Fed）的升息壓力，帶動公債殖利率飆升。