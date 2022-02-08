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派樂騰CEO換人寄望穩住股價 結果盤前大跌

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
派樂騰（Peloton）執行長John Foley傳出已遭撤換，將轉任執行董事長。圖／美聯社
派樂騰（Peloton）執行長John Foley傳出已遭撤換，將轉任執行董事長。圖／美聯社

華爾街日報報導，美國健身器材新創公司派樂騰（Peloton）準備換掉執行長John Foley，並將縮編人力與節約成本，以因應市場需求趨緩導致公司股價重挫的大危機。不過此消息傳出後派樂騰在美股8日盤前挫跌逾6%。

Foley是派樂騰共同創辦人，公司成立10年來一直都由他領導，卸下執行長後將轉任執行董事長，曾任Spotify與Netflix財務長的Barry McCarthy將接任執行長兼總裁，並且加入董事會。

據了解，派樂騰還將裁減20%員工，估計約2,800個職位，但不影響目前的健身課程的教練排課和課程內容。

兩個多星期前，派樂騰的維權股東Blackwells Capital要求公司開除Foley，並尋求出售公司，接著便傳出亞馬遜和Nike等公司有意收購。

華爾街日報分析，換上新的執行長，顯示派樂騰的未來可以更獨立自主，或至少不必在當前股價被壓到這麼低的情況下急著出售。任何想要收購派樂騰的提案，仍需要得到Foley的支持，因為他與其他內部股東所擁有的股權，以截至去年9月30日的申報資料來看，具有超過80%的投票權。

Foley先前接訪問時曾說：「探索任何可以為派樂騰股東創造價值的機會，我們抱持開放態度。」

派樂騰一度是新冠疫情期間的寵兒，居家避疫民眾大量訂購公司的器材與課程，股價也因需求超夯而暴漲。但最近股價已崩跌到2019年上市價29美元之下。一年前公司市值還曾高達500億美元左右，上周只剩80億美元。周一（7日）因為傳出多家公司有意收購，股價反彈跳漲21%，才又站回29美元以上。

疫情 美股

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