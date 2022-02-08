輝達收購Arm失敗 軟銀：終止出售準備公開募股

集微網報導，根據軟銀最新的官方文件，軟銀將Arm出售給輝達的交易以失敗告終。

2月8日，軟銀發佈終止出售附屬公司所有股份的協議 和準備 Arm 公開募股的文件。文件提到，如日期為 2020 年 9 月 14 日的“出售子公司 Arm Limited 的所有股份”中所述， SoftBank Group Capital Limited全資子公司（“SBGC”）和 SoftBank Vision 基金 1（“SVF1”）與美國半導體製造商 NVIDIA 簽訂了最終協議。據此軟銀集團公司（“SBG”）將通過SBGC 和 SVF1向NVIDIA 出售其全資擁有所有股份的子公司 Arm Limited（“Arm”）（“交易”）。

盡管各方做出了善意的努力，但由於重大監管挑戰阻礙了交易的完成， NVIDIA 和 SBG 已同意於 2022 年 2 月 8 日終止協議。此外，根據協議條款，押金12.5億美元不可退還。因此此類金額將在截至2022 年3 月 31 日的第四季度財政年度確認為利潤。此外，SBG 和 Arm 將在 2023 年 3 月 31 日結束的財政年度內開始準備公開發行Arm。