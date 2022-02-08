升息在即 為什麼CNN和Forbes卻說：2022還是妥妥的牛市

摘要 1. 股市劇烈波動，熊市疑慮再起。但部分專家指出，現在的回落屬於市場修正，是牛市中健康且常見的現象，企業獲利成長強勁，有望推動2020年4月以來的多頭市場。 2. Meta、Netflix等科技巨擘表現欠佳，拖累股市。另一方面，原油價格攀上7年新高，促使投資人轉向石油企業，反映市場板塊輪動到能源股。 3. 市場仍充滿風險，投資人須謹慎關注。例如，聯準會若過度緊縮貨幣政策，恐怕會把經濟推入更嚴重的熊市。

1月，華爾街迎來劇烈震盪，標普500指數和那斯達克指數出現自COVID-19疫情爆發以來，最糟的表現。2月，夾雜對通膨、升息、成長股收益、Omicron病毒等擔憂，股市依然忐忑不安。

不過，《CNN》報導，一些專家建議投資者仍不用擔心熊市將至！這是因為，他們僅把這視為「市場修正」；另一方面，投資標的正轉離大型科技股。

股市修正，劇烈震盪未必代表熊市逼近

今（2022）年，雖然衡量市場波動率的VIX恐慌指數已上漲逾50％，並根據CNN恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index），顯示投資者此刻正處恐懼、緊張狀態，但，《CNN》商業記者拉莫尼卡（Paul R. La Monica）指出，現在的股市波動屬正常修正（從近期高點回落10％），這在牛市中是健康且常見的現象，也不代表未來必定會出現更嚴重的回調。

他解釋，只有少數分析師預測跌幅超過20％的熊市即將到來。道瓊工業指數和標普500指數在1月陷入修正後，於月底回彈，目前距離歷史高點介於5％至7％。那斯達克指數以科技股為主，至今仍處修正領域之中，離高點還有約14％的距離。

SEI投資管理部門首席市場策略師索洛威（James Solloway）在1月的報告中說：「修正對長期投資策略而言，只是暫時的挫敗，自1966年以來，幾乎一半的修正行情會在5個月內自行結束。」

另一方面，投資組合對大型股市波動避險的基金管理人，也不認為將出現更劇烈下跌。Amplify Blackswan成長與公債核心ETF（Amplify Blackswan Growth & Treasury Core ETF）有高達90％投資美國國債，其基金經理庫普科維奇（Dan Cupkovic）表示，「這是正常的拉回。」

曾任威廉歐尼爾投顧公司（William O’Neil & Co.,Inc.）首席投資策略師的華茲（Randy Watts）在《富比士》撰文，他以基於美國成長型投資大師威廉．歐尼爾（William O'Neil）的選股方法，分析歷史過往的熊市與修正資料，得出「牛市將持續」的結論。即便聯準會（Fed）升息與縮表在即、股票估值被降低，但企業獲利成長強勁，仍有望推動2020年4月以來的多頭市場。

石油股成為新的FAANG

除了市場處於修正之外，股市下挫的另一因素是科技巨擘FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google）表現黯淡所致。尤其Meta（Facebook母公司）與Netflix今年已大跌約30％，亞馬遜Q4雖交出最新優異財報，但股價仍比去年跌7％，微軟、特斯拉等都在下跌行列之中，只有蘋果和Google母公司Alphabet因穩健盈餘，股價表現較佳。

不過，科技股舉步艱難的同時，投資者湧向了「能源股」。拜原油價格不斷飆高所賜，甚至創下7年來新高，SPDR能源類股ETF今年漲幅已超過20％。個股方面，分析師樂觀看待石油巨頭艾克森美孚（Exxon Mobil）未來展望，今年的盈餘預測在過去3個月已上修16％，明（2023）年的獲利目標則調高20％。

其他油氣企業，包含雪佛龍（Chevron）領漲道瓊指數，哈里伯頓（Halliburton）、斯倫貝謝（Schlumberger）、西方石油（Occidental Petroleum）和赫斯（Hess）等則是標普500指數今年迄今漲幅最大的成分股之一。「股價將隨收益變動，」美國資產顧問公司「哥倫布騎士團」（Knights of Columbus Asset Advisors）的首席投資長米諾波利（Tony Minopoli）評論：「市場板塊正輪動到能源股。」

同時，策略師華茲提醒，目前雖然預計2008年金融危機不會再次上演，但市場仍是「風險四伏」，包含俄烏危機日益升溫、通膨惡化，以及企業若未來利潤預期大幅下調、聯準會過度緊縮貨幣政策...等，皆會把經濟推入熊市，投資人須謹慎關注市場動態。

參考來源：CNN Business、Forbes、Seeking Alpha

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