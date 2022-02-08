石油業者掩蓋氣候影響 美國國會要清算

石油業者欺騙大眾長達數十年？美國國會最近召開聽證會「大清算」！石油業者8日出席美國國會時，坦承該產業對氣候造成的負面影響及試圖隱埋化石燃料對氣候的影響。儘管此次聽證會無法對這些企業提出刑事訴訟，但專家認為，這有助於讓更多人拒絕化石燃料，並轉向投資綠色能源或環境運動。

石油業的詐騙清算

《半島電視台》報導，英國石油公司、埃克森美孚公司和殼牌公司等石油企業的董事會成員於8日接受眾議院小組質詢。國會要求石油企業成員闡明該行業如何加劇人類的生存威脅，並說明它們如何傳播虛假訊息，試圖淡化化石燃料對環境的影響。

《彭博社》報導，美國石油巨頭埃克森美孚1977年的內部文件就已指出，該公司產品製造的碳排放，正在加劇溫室效應。但埃克森美孚卻沒有選擇放棄化石燃料，而是反向規劃了「假消息大外宣」，以欺騙大眾、阻礙政治行動並保護利潤。

雖這僅是一場聽證會，意味著國會不能就此提起刑事訴訟，但專家指出，這結果將有助於扭轉輿論風向，進而刺激消費者迴避化石燃料，並讓投資者不再投資造成環境汙染的企業，有助環境保護、綠能轉型。

被埋沒的學術報告

許多氣象研究指出，如果全球氣溫持續上升，將導致海平面上升，破壞沿海城市和島國；生態系統面臨崩潰危機；而風暴、乾旱、洪水和野火等自然災害的數量和強度也會增加，加劇飢荒與流離失所的狀況。

埃克森美孚發言人諾頓則表示，該公司長期以來一直承認氣候變化是真實存在的，並構成嚴重風險。他說，「該公司關於氣候的報告向來是真實透明的，而且與主流科學界的觀點一致。」

然而，許多證據表明，石油產業內部的科學家早於1950年就知道二氧化碳會造成溫室效應，如1958年殼牌與1979年埃克森美孚的研究都指出「燃燒化石燃料會造成巨大的環境影響」，但這些報告都被刻意掩蓋。甚至透過高價製造虛假的報告，削弱民眾識別氣候變化的能力。

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