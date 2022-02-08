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保守派富豪退出Meta董事會 傳將輔選共和黨候選人

中央社 / 舊金山7日綜合外電報導
臉書母公司Meta今天表示，億萬富豪創投者提爾（Peter Thiel）將離開公司董事。圖／美聯社
臉書母公司Meta今天表示，億萬富豪創投者提爾（Peter Thiel）將離開公司董事。圖／美聯社

臉書母公司Meta今天表示，億萬富豪創投者提爾（Peter Thiel）將離開公司董事會。提爾是風險投資專家，在任職17年期間見證該公司崛起，也是前總統川普的支持者。

Meta和提爾的聲明並未提到他未來的計畫，但「華爾街日報」和「紐約時報」報導都稱提爾將致力在期中選舉時，為支持前總統川普政治理念的共和黨候選人輔選。

臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）在聲明中說：「他（提爾）在我們的董事會服務近20年，我們一直都知道，在某個時機點上，他會把時間花在其他興趣上。」

一般預料提爾將在Meta的股東大會後離開公司董事會，而Meta的股東大會通常都在5月舉行。

提爾是臉書的第一個外部投資人，他在2005年加入董事會，而其所持有的股份讓他賺進數億美元。

提爾靠他在1998年創立的線上支付公司PayPal累積身價，並陸續投資旅宿平台Airbnb、支付業者AAffirm、Stripe，以及太空探索科技公司（SpaceX）等企業。

提爾被認為是科技業最重量級的保守派人士之一，他成為川普的支持者，並在2016年捐出125萬美元投入川普的競選活動。

提爾和祖克柏是長期知己，但他多年來都與矽谷文化保持距離。

川普 祖克柏 紐約時報

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