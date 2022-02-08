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亞馬遜可能變股東 光達廠Velodyne股價漲1倍
Velodyne Lider的股價在周一盤後交易一度飆漲近一倍到7.5美元，因亞馬遜取得其認股權證，可能因此對這家光達感測器製造商持有逾3,900萬股或近16%股權。亞馬遜支付款項後，股票將逐步轉移歸屬。Velodyne先前在正常交易時段下跌0.79%到3.77美元。
這是亞馬遜尋求投資商業夥伴以便自合作關係中獲益的最新例證。該公司去年3月投資1.31億美元取得航空貨運公司Air Transport Services Group的少數股權。上周四，亞馬遜宣布，2019年投資電動車製造商Rivian Automotive公司，在止於12月31日的上一季，對淨利有118億美元貢獻。
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