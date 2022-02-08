搶人靠高薪！亞馬遜最高基本年薪一口氣倍增至千萬元

電商巨頭亞馬遜（Amazon）把員工的最高基本年薪大幅調升逾一倍，達到35萬美元（約新台幣975萬元），強調勞動力市場競爭激烈是做出這項調整的原因之一。

亞馬遜7日在內部備忘錄向員工表示，把所有白領階級員工的基本年薪上限調高至35萬美元，比之前的16萬美元大幅調升。基本薪資僅占亞馬遜員工總薪酬的其中一部份，其他薪酬包括員工限制性股票和現金獎勵，例如簽約獎金。

亞馬遜長期來一直依賴對員工分發股票獎勵，押注就算基本薪資給得低，股票獎勵也能幫助公司招攬到人才。但隨著亞馬遜股價在2021年表現平平，僅上漲2.4%，遠不如標普500指數27%的漲幅，這種策略開始失去吸引力。亞馬遜內部的離職率據報導已經達到危機水準，去年有創紀錄的50位副總裁離開。

備忘錄說：「過去一年的勞動力市場競爭特別激烈，（我們）對各種選項通盤分析、權衡我們事業的財務狀況，以及有必要保持競爭力以吸引和留住頂尖人才後，決定大幅調高員工的的薪酬水準，調幅比往年更高。」亞馬遜發言人證實這個備忘錄所言屬實，但拒絕進一步發表意見。

備忘錄也說，除了調高白領員工的基本薪資上限，亞馬遜也將調高全球多數員工的總薪酬上限，強調「亞馬遜這次調整的薪幅，比以往還要多」。亞馬遜此前向倉庫工人支付最低15美元的時薪，並在去年9月表示已把這些員工的平均時薪提高至18美元。

截至12月31日，亞馬遜在全球擁有160萬員工，其中包括領時薪的倉庫員工和領年薪的辦公室員工。

亞馬遜做出這項調整前，已面臨員工日益高漲的怒火，因員工認為薪資低於市場行情。財經網站Business Insider引述自家調查說，基本薪資問題已成為企業員工近來想離職的主因之一。