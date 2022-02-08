油價回跌因美伊核談判有進展 金價觸及逾一周高點

國際油價周一（7日）收低，跌至每桶92美元左右，因稍有跡象顯示，美國和伊朗之間的核談判取得進展，這可能推動美國取消對伊朗石油出口的制裁，也使油價升至七年高點的上漲行情暫時畫上休止符；黃金價格觸及逾一周高點，通膨疑慮升高提振黃金避險吸引力。 鋁價一度觸及逾三個月高點，因庫存增幅低於預期導致中國交易員春節長假回歸後處於看漲情緒。

油價回跌 市場觀察美伊核談判後續

布蘭特原油4月期貨結算價下跌0.58美元，或0.6%，報每桶92.69美元，盤中觸及94美元，為2014年10月以來最高。

紐約原油3月期貨跌0.99美元，跌幅1.3%，結算價報每桶91.32美元，稍早觸及92.73美元。

原油價格上周連續第七周上漲，因人們持續擔心美國寒冷天氣和全球主要產油國持續的政治動盪導致供應中斷。

不過，拜登政府上周五恢復對伊朗的制裁豁免，允許開展國際核合作項目，美國和伊朗就恢復2015年國際核協議的間接談判進入最後階段。最新發展顯示，如果美國解除對伊朗的制裁，伊朗可能會迅速出口數百萬桶原油，並幫助壓低不斷攀升的油價。

金價觸及逾一周高點

黃金現貨7日收盤上漲0.67%，報每英兩1,820.47美元，稍早觸及1月27日以來最高水準1,820.96美元。

美國黃金期貨收報每英兩1,821.80美元，上漲0.8%。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示：「黃金市場上避險買盤有所增加，目前的主要擔憂是，我們將如何應對通膨，以及聯準會將採取何種激進措施。」

美國1月通膨數據將於周四出爐，市場目前預期聯準會3月升息50個基點的機率為三分之一。

Haberkorn說，俄羅斯和烏克蘭的緊張關係也牽動投資人的神經。美國國家安全顧問蘇利文周日表示，俄羅斯可能在幾天或幾周內入侵烏克蘭，但仍有可能選擇外交途徑解決問題。

其他貴金屬方面，銀價跳漲2.4%，至每英兩23.02美元，白金跌0.4%，至每英兩1,020.02美元，鈀金跌1%，至每英兩2,261.51美元。

工業金屬方面，倫敦金屬交易所期鋁上漲1.9%，結算價每噸3,132美元，為10月18日以來最高收盤價。