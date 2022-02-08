蘋果又買音樂新創事業：以人工智慧創作配樂的AI Music

彭博資訊報導，根據知情人士，蘋果（Apple）近幾周完成了一樁收購案，買下2016年創辦於倫敦、利用人工智慧製作音樂的新創事業AI Music，增添了可用於各式音訊產品的技術。

AI Music被收䐟前擁有20多名員工。根據該公司現已停擺的網站，它開發的技術能利用免版稅音樂和人工智慧創作定製配樂。

在專業社群平台LinkedIn的頁面上，這家新創事業描述它的目標是讓消費者能選擇自己想要的音樂，根據他們的需求進行無縫編輯或創建適合觀眾的動態解決方案。這家新創公司先前曾與廣告公司合作，根據不同的觀眾播放不同的音樂，製作更具吸引力的廣告。

蘋果謝絕置評。

儘管規模相對為小，但這是蘋果去年數宗收䐟案之一。蘋果前一起被報導的收購案買的也是音樂公司：古典音樂串流平台Primephonic。

根據去年10月的申報資料，蘋果2021年的收購支出大降，全年只花了3,300萬美元，遠低於2020年的15億美元和2019年的6.24億美元。