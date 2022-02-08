台積電ADR漲1% 聯電下跌逾1%但已有收斂
台股ADR周一（7日）漲跌互見，台積電ADR收盤勁揚1%，但較盤中2.5%的漲幅收斂，收盤價較台北交易股票溢價率為7.27%。日月光漲幅也超過1%，聯電雖收跌逾1%，但較盤中2.5%跌幅收斂。
道瓊工業指數7日持平於35,091.13點；標普500指數下跌0.37%，至4,483.87點；那斯達克指數跌0.58%，報14,015.67點。
費城半導體指數尾盤回吐漲幅，幾乎收於平盤，收3,452.33點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.12 +1.28%
中華電 CHT 42.72 -0.56%
台積電 TSM 122.31 +1.07%
聯電 UMC 9.72 -1.52%
資料來源：彭博資訊
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