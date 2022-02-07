市調機搆：OLED智能手機顯示屏的普及速度將放緩

集微網消息，據市調機搆Counterpoint Research日前發佈的報告顯示，OLED面板2021年全球智能手機顯示面板市場上的佔有率為42%，比前一年上升了10%。不過這一增長速度將在2022年放緩，預計僅增長2%。

Counterpoint Research的手機型號追蹤數據顯示，5G智能手機的OLED顯示器在2021年第四季度佔80%，比去年同期下降了約2%。

據businesskorea報道，Counterpoint Research解釋稱，OLED面板市場的增長放緩與5G智能手機的平均價格下行壓力有關。由於供應不足，晶片組等主要零部件的價格正在大幅上漲。但是在國際經濟蕭條和競爭加劇的情況下，智能手機市場的消費低迷，導致智能手機價格下降。因此迫切需要降低生產成本的企業，應該將顯示器的價格競爭力最大化。

此外，OLED面板的供應和價格也是障礙。實際上，剛性有機發光二極管(OLED)面板可以直接替代廉價智能手機上的LCD，但最近全球供應已經達到極限。這是由於顯示器企業從收益性較低的剛性OLED面板轉向了高端柔性OLED面板。

與此同時，高端機型首選的柔性OLED面板的價格在2020年前後大幅下降，普及率也在上升。