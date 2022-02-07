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韓媒：LG拒絕將晶片開發團隊移交給LX集團

集微網 / 集微網
LG集團。美聯社
LG集團。美聯社

集微網消息，據韓媒TheElec報道，LG集團拒絕將其晶片開發團隊移交給去年從其分拆出去的LX集團。

據悉，LX Semicon已於2021年下半年向LG電子提出要求，希望轉移LG集團系統集成晶片(SIC)中心的人員和資產。

SIC中心在LG電子CTO的指導下，開發各種系統半導體，例如移動應用處理器和用於電視的SoC。

自去年以來，隨著LG電子退出智能手機業務，該中心一直專注於開發家電SoC，同時選擇台積電作為這些晶片的代工製造商。盡管如此，該中心仍有能力設計移動應用處理器和其他晶片。

消息人士稱，主要設計顯示驅動器IC的LX Semicon希望通過獲得該中心來提高其在移動應用處理器和電源管理IC等其他領域的半導體業務能力。消息人士還表示，顯示驅動器IC佔LX Semicon當前收入的90%以上，LX Semicon希望減少這種依賴。

LX Semicon由前LG晶片工程師於1999年創立，當時名為Silicon Works。LG集團於2014年收購了該公司。自收購以來，由於對其可用於LG電子電視的OLED和液晶顯示電視的顯示驅動器IC的高需求，LX Semicon實現了指數級增長。

2015年，LX Semicon的收入為5358億韓元；到2020年，這一數字增加到1.16萬億韓元，是五年前收入數字的兩倍多。目前，LX Semicon擁有一千多名員工。

LX集團一直在推動將LX Semicon發展成為其旗艦子公司。消息人士稱，LX集團董事長、曾任LG半導體CEO的具本俊（Koo Bon-joon）對晶片業務有著濃厚的興趣，這反映在LX集團要求獲得SIC中心的要求上。

然而，LG電子拒絕了LX Semicon想要獲得SIC中心的要求，因為LG電子認為需要通過該中心保持其自身在半導體領域的競爭力，以培育未來的業務，如自動駕駛、機器人和所謂的元宇宙。

消息人士稱，LG集團會長具光謨（Koo Kwang-mo，具本俊的姪子）拒絕了LX集團的要求。

過去，LG電子曾考慮將SIC中心移交給Silicon Works，但該計劃因Silicon Works的規模不足以容納該中心而被取消。

半導體 台積電

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