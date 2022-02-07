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東加斷網 馬斯克「星鏈」計畫將協助恢復連線
斐濟官員透露，美國科技業巨賈馬斯克的衛星網路開創事業「星鏈」正在協助南太平洋島國東加恢復網路連線。東加網路近期遭海底火山爆發摧殘，修復工作正在鄰近島國斐濟進行。
路透社報導，東加附近的洪加東加-洪加哈派火山（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）1月15日噴發，造成東加與外界網路聯繫的唯一光纖網路纜線被切斷，至今只有有限的網路連線。
斐濟檢察總長塞德-凱尤姆（Aiyaz Sayed-Khaiyum）在推特（Twitter）發文表示：「太空探索科技公司（SpaceX）的一個團隊目前正在斐濟架設一個『星鏈』（Starlink）的閘道器台，以恢復東加和世界的連線。」
「星鏈」是電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的航太公司SpaceX旗下部門。馬斯克自己1月已在推特提到「星鏈」或可幫上忙。
擁有約10萬5000人口的東加鄰近海底火山噴發，不僅引發海嘯摧毀村莊和度假村，也造成首都覆蓋火山灰，以及通訊的光纖纜線被切斷。
東加的網路連線若有任何改善，可望令一直難與海外親友保持聯繫的東加民眾鬆口氣，同時也能協助災後復原工作。
東加為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而實施封鎖措施，導致重建工作受影響。
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