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日經：日本供應鏈環節薄弱 高度依賴中國手機、筆記本電腦

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日本政府日前發佈的一份報告警告稱，中國在日本的進口中所佔份額高於其他主要經濟體。路透
日本政府日前發佈的一份報告警告稱，中國在日本的進口中所佔份額高於其他主要經濟體。路透

集微網消息，日本政府日前發佈的一份報告警告稱，中國在日本的進口中所佔份額高於其他主要經濟體，這加劇了日本供應鏈中斷帶來的風險。

據《日經亞洲評論》報道，日本內閣府最新一期的《世界經濟趨勢》報告研究了日本、美國和德國與中國的商品貿易。數據顯示，2019年，日本23.3%的進口來自中國，而美國和德國的這一比例分別為18.1%和8.5%。

這種趨勢也延伸到日本特別依賴中國貨源的商品範圍。在檢查的大約 5000 件商品中，中國佔進口總額的至少一半，日本為 1133 件，美國為 590 件，德國為 250 件。

據了解，從發光二極管到玩具，日本對中國進口產品的依賴範圍很廣，但在智能手機和筆記本電腦等設備上尤為明顯。日本從中國進口的手機份額從10年前的69.1%上升到2019年的85.7%，日本進口的平板電腦和筆記本電腦幾乎全部來自中國(98.8%)。

該報道指出，上述數據為最近東京、華盛頓和其他地方的經濟安全提供了進一步的素材，因為新冠疫情大流行已經証明了供應鏈問題的破壞性。

內閣府警告稱，如果中國的出口因供應沖擊或船運延誤而中斷，日本將很難從其他來源購買許多產品，而且經濟影響將是巨大的。

報告還顯示，其他兩個主要經濟體的進口來源分佈不太均衡。美國的許多產品都依賴鄰國加拿大和墨西哥，而歐盟成員國德國則從歐盟各地採購產品。

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