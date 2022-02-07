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歐元區第4季啟動升息？ ECB鷹派官員首度放風聲

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
歐洲央行（ECB）管理委員會委員諾特（Klaas Knot）。路透
歐洲央行（ECB）管理委員會委員諾特（Klaas Knot）。路透

荷蘭央行總裁兼歐洲央行（ECB）管理委員會委員諾特（Klaas Knot）表示，他預期最快第4季升息，同時警告說，歐元區通膨率今年多數時間將維持在4%左右。諾特因而成為ECB管理委員會中，第一位公開表示今年應該升息的成員。

諾特6日接受電視節目採訪時表示：「我個人預期第一次升息會在今年第4季右，一般而言我們會以1碼的幅度升息，我沒有理由認為這次會不同」。他接著說，第二次升息可能會在2023年第1季進行。

ECB上周轉向鷹派立場，總裁拉加德不再排除今年升息的可能性，因為值此之際，歐元區正面臨歐元問世以來的最高通膨情況。決策官員私下認為最快下月就會見到央行調整有關利率決策的正式指引，屆時ECB將提出新的經濟預測並重新評估債券收購計畫。若ECB緊縮政策，將與全球多數其他央行的立場一致。

諾特是ECB最鷹派的官員之一，他表示，預期2022年多數時間的歐元區通膨率將維持在4％以上，「我們與美國通膨由內部造成的情況不同，歐元區通膨主要來自海外，我們對此無能為力」。

在荷蘭，1月通膨率竄升至7.6%，為1997年來最高水準；在歐元區，1月通膨年率達5.1%。

諾特呼籲ECB「盡快」結束淨債券購買，為第4季升息做準備。他說：「目前我們仍踩著油門。我們必須盡可能快地結束。那只是火上添油。」約兩年前疫情爆發後，ECB的債券收購行動迄今已經累積2.2兆歐元的資產。

ECB 通膨 歐元區

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