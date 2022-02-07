快訊

積雪最深逾1公尺！北海道大雪 JR札幌站列車7日全面停駛

好市多有25％營收居然來自這個品牌 創辦人曝玄機

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
好市多1995年把所有自有品牌名稱統一改成「Kirkland Signature」，商標由簡單的黑、白、紅三色構成。路透
好市多1995年把所有自有品牌名稱統一改成「Kirkland Signature」，商標由簡單的黑、白、紅三色構成。路透

美國連鎖大賣場好市多Costco）旗下自有品牌科克蘭（Kirkland Signature，KS），可說是全美最不尋常的自有品牌，商品從尿布、汽車輪胎到高爾夫球具應有盡有，還可購買科克蘭的莓果類商品和腰果，而這項自有品牌策略出乎意料取得成功。

CNN網站報導，在好市多上季財報中，科克蘭品牌銷售達5,800萬美元，約占好市多總營收比重25%。以銷量來看，科克蘭也是全美最大的包裝消費品品牌，超越巧克力製造商賀喜（Hershey）、金寶湯（Campbell Soup）及家樂氏（Kellogg）。

好市多以前並非採取這個策略，這個零售商花了數十年時間才搞清楚科克蘭品牌策略。若消費者在30年前的美國好市多購物，會發現好市多架上約有30個自有品牌，和知名的食品與家用品品牌。

好市多在1993年與同業Price Club合併，改名為PriceCostco，自有品牌包括汽水品牌Simply、衛生紙品牌Chelsea以及紅酒品牌Ballantrae，這些只在好市多販售。PriceCostco 4年後才改名為好市多。

當時的好市多創辦人暨執行長辛尼格（Jim Sinegal），認為這些自有品牌容易遭消費者遺忘，他意識到這是徹底改變自有品牌的重大機會。辛尼格告訴好市多的合作商家，他期盼好市多的自有品牌品質能追上國外的自有品牌。他還有個很不尋常的要求，就是這些自有品牌都改成統一的名稱。

辛尼格2019年說：「一般認為，不同類型的產品就要取不同的名字…我們在許多國家都有營業，也擁有非常多商品，我們只會有滿屋子的律師，什麼都不做，只想設法取消這些品牌名稱。」

辛尼格徵求員工的意見，有人提議自有品牌統一取名為「Kirkland Signature」。辛尼格說：「我們非常喜歡這個名稱。我們把每個國家的每項產品類別統一改成這個名稱，這樣簡單明瞭。」好市多1995年把自有品牌統一更名為科克蘭，這個商標由簡單的黑、白、紅三色構成。

品牌 好市多 Costco

延伸閱讀

好市多連「戶外遮陽亭」都賣、還設雙拉門！ 網友歪樓：買去露營當客廳帳

平均300出頭！好市多最新「水蜜桃氣泡酒組」還送2個玻璃杯　只懂大眼酒就Out啦

高CP值「好市多熟食」2022春節免下廚精選！烤全雞、德國豬腳、海鮮沙拉經典不敗

孩童在好市多玩不顧防疫？ 網友直呼「母湯」

相關新聞

好市多有25％營收居然來自這個品牌 創辦人曝玄機

美國連鎖大賣場好市多（Costco）旗下自有品牌科克蘭（Kirkland Signature，KS），可說是全美最不尋常...

Fed利率決策 炒熱新興股

美國聯準會（Fed）升息在即，投資人的目光正從已開發股市轉向新興市場股市，尤其在成長股遭到大舉拋售之際，新興市場的價值股...

美國將公布新亞太經濟戰略 對抗中國大陸擴增影響力

華爾街日報報導，美國總統拜登正準備公布首項廣泛的亞太區經濟戰略，對抗中國大陸於此區不斷擴大的影響力。拜登去年10月參加東...

本周開盤前 五件國際事不可不知

台股在農曆新年封關期間，美股劇烈震盪，不過美股三大指數過去一周仍以漲作收，漲幅達1%至2%左右，其中那斯達克指數漲2.4%，反映投資人對科技股信心回穩，台積電ADR則在台股封關期間下跌1.2%。

東南亞新創 籌資額倍增

新冠疫情帶動數位化趨勢，促使投資人看好東南亞的成長潛力，東南亞新創公司去年籌得的資金成長一倍多，達到創紀錄的257億美元...

廉價資金時代 接近尾聲

各大央行都正在撤離緊急寬鬆政策，摩根大通（小摩）估算到4月時，全球約半數經濟產值的經濟體央行都已升息，緊縮規模將是199...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。