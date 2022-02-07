好市多有25％營收居然來自這個品牌 創辦人曝玄機

美國連鎖大賣場好市多（Costco）旗下自有品牌科克蘭（Kirkland Signature，KS），可說是全美最不尋常的自有品牌，商品從尿布、汽車輪胎到高爾夫球具應有盡有，還可購買科克蘭的莓果類商品和腰果，而這項自有品牌策略出乎意料取得成功。

CNN網站報導，在好市多上季財報中，科克蘭品牌銷售達5,800萬美元，約占好市多總營收比重25%。以銷量來看，科克蘭也是全美最大的包裝消費品品牌，超越巧克力製造商賀喜（Hershey）、金寶湯（Campbell Soup）及家樂氏（Kellogg）。

好市多以前並非採取這個策略，這個零售商花了數十年時間才搞清楚科克蘭品牌策略。若消費者在30年前的美國好市多購物，會發現好市多架上約有30個自有品牌，和知名的食品與家用品品牌。

好市多在1993年與同業Price Club合併，改名為PriceCostco，自有品牌包括汽水品牌Simply、衛生紙品牌Chelsea以及紅酒品牌Ballantrae，這些只在好市多販售。PriceCostco 4年後才改名為好市多。

當時的好市多創辦人暨執行長辛尼格（Jim Sinegal），認為這些自有品牌容易遭消費者遺忘，他意識到這是徹底改變自有品牌的重大機會。辛尼格告訴好市多的合作商家，他期盼好市多的自有品牌品質能追上國外的自有品牌。他還有個很不尋常的要求，就是這些自有品牌都改成統一的名稱。

辛尼格2019年說：「一般認為，不同類型的產品就要取不同的名字…我們在許多國家都有營業，也擁有非常多商品，我們只會有滿屋子的律師，什麼都不做，只想設法取消這些品牌名稱。」

辛尼格徵求員工的意見，有人提議自有品牌統一取名為「Kirkland Signature」。辛尼格說：「我們非常喜歡這個名稱。我們把每個國家的每項產品類別統一改成這個名稱，這樣簡單明瞭。」好市多1995年把自有品牌統一更名為科克蘭，這個商標由簡單的黑、白、紅三色構成。