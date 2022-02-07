本周開盤前 五件國際事不可不知

台股在農曆新年封關期間，美股劇烈震盪，不過美股三大指數過去一周仍以漲作收，漲幅達1%至2%左右，其中那斯達克指數漲2.4%，反映投資人對科技股信心回穩，台積電ADR則在台股封關期間下跌1.2%。

展望本周，市場將觀察美國即將出爐的通膨數據是否會促成聯準會加快升息腳步。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美眾院通過斥資3,500億美元與中國大陸競爭 含520億美元推動美國半導體產業

美國聯邦眾議院4日表決通過「美國競爭法」，總規模達3,500億美元，當中包含以520億美元推動美國半導體產業，鼓勵美國民間投資生產半導體，成立美國晶片基金；投入450億美元強化關鍵供應鏈、加強製造業、防止關鍵物品短缺並確保更多此類產品在美國製造；1,600億美元投資科學研發與創新。

眾議院通過法案後，下一步就是參眾兩院整合版本，並分別取得多數議員支持，才能送交白宮，由總統拜登簽署實施。

蘋果傳3月初發表支援5G的iPhone SE和升級版iPad Air

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果公司計劃3月8日前後發表可支援5G功能的平價版iPhone，將是年來首次升級的iPhone SE，賣點包括支援5G連網功能、相機升級以及搭載效能更高的處理器。

此外，預料蘋果也將推出升級版的iPad Air，搭載處理速度更快的處理器和支援5G功能。蘋果還計劃推出採用自家晶片的新款桌機Mac，最快可能也在3月亮相。

巴隆：Fed升息在即 投資人轉向新興市場找尋標的 點名台光電及聯詠

巴隆周刊（Barron's）報導，在成長股遭大舉拋售之際，新興市場價值股顯然格外物美價廉，而且準備展開一波反彈，首選的股票包括台灣的台光電子材料和聯詠科技在內，這兩家公司分別是生產用於電路板的層壓板的台光電子材料公司，以及生產微晶片的聯詠科技。這兩家公司的預估本益比分別為16倍和8倍，相較之下台積電為24倍。

報導說，新興市場股票的前兩次牛市出現在2017年和2020年，都與成長型公司有關。但隨著各國央行已經或即將調升利率，全球成長型股票賣壓沉重，因此，新興市場下一輪牛市可能有別於前兩次。

拜登政府將太陽能板進口關稅延長四年 雙面產品可豁免課徵

拜登政府4日宣布，將把2月初屆期的太陽能產品進口關稅措施延長四年，但同時讓「雙面太陽能板」產品豁免關稅，並讓免稅的太陽能產品進口配額提高一倍，盼在提振國內太陽能製造和加速推動綠能之間取得平衡。

不過，中國商務部5日譴責美國延長太陽能關稅扭曲國際貿易，阻礙綠能發展。目前中國主導著全球太陽能製造業。美國進口的大部分太陽能面板來自泰國、馬來西亞和越南，其中包括陸企擁有的工廠。

值得注意的是，美國持續豁免雙面太陽能板關稅，可能繼續有利中國大陸太陽能業者，而非台廠。根據中央社去年11月的報導，法人表示，大陸業者因相對具價格優勢，台灣太陽能廠外銷美國市場難度可能升高。

台、陸股將迎來虎年首日交易 周邊市場表現正面，有助提升樂觀氛圍

農曆春節假期期間，那斯達克金龍中國指數較節前走高。南韓、新加坡等亞洲市場節後偏強，香港恒生指數周五開市更是大漲逾3%。

前海開源首席經濟學家楊德龍表示，周邊市場在假期中表現對大陸A股走勢形成正面影響，「節後A股市場開門紅的可能性很大。」

北京冬奧會已於2月4日開幕，有望與假期消費等一起帶來消費股的短期行情。