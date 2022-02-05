為躲避世界末日 你願意花多少代價？

雖說大過年的談世界末日有點觸霉頭，但若世界末日這個念頭經常讓你輾轉反側、焦慮不安，不妨參考參考美國房地產資訊網站Zillow近日出現的這個標的。

這個位於美國堪薩斯州Abilene的廢棄導彈發射井，目前標價為38萬美元（約台幣1,057萬元）。這個1960年興建的設施，面積6,900平方英呎（641平方公尺），深達地下12層，禁得起核戰衝擊，水、電以及下水道系統都包含在內，看來很適合作為世界末日來臨時的避難所。

其實這不是Zillow網站第一次貼出這種廢棄導彈發射井，而張貼在IG和推特的Zillow Gone Wild頁面後，在社群媒體上更加大受歡迎。其實這個標的在2020年3月新冠疫情開始大爆發前後就已出現過，最初開價42萬美元，還比現在貴。有個指標可參考：目前美國房屋均價約為32萬美元。