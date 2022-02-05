快訊

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

專訪／國民黨駐美代表處籌備妥當 朱立倫訪美可能生變

臉書母公司Meta增個人界限工具 防虛擬世界騷擾

中央社 / 舊金山4日綜合外電報導
臉書母公司Meta在旗下虛擬實境遊戲平台「地平線世界」傳出騷擾事件後，今天推出用戶虛擬形象間必須保持最短社交距離的「個人界限」功能。 法新社
臉書母公司Meta在旗下虛擬實境遊戲平台「地平線世界」傳出騷擾事件後，今天推出用戶虛擬形象間必須保持最短社交距離的「個人界限」功能。 法新社

臉書母公司Meta在旗下虛擬實境遊戲平台「地平線世界」傳出騷擾事件後，今天推出用戶虛擬形象間必須保持最短社交距離的「個人界限」功能。

騷擾已成臉書元宇宙願景的棘手議題之一。「地平線世界」（Horizon Worlds）副總裁夏瑪（VivekSharma）表示：「個人界限有助避免任何人侵犯你虛擬形象的個人空間。」

「個人界限」的功能是在用戶的虛擬形象周圍畫出一個圓圈。夏瑪指出：「倘若有人試圖進入你的個人界限，系統會在他們觸及時，制止他們的前進動作。」

新聞媒體、社交媒體和部落格貼文披露騷擾事件後，Meta順應推出「個人界限」新功能。

其中一名用戶在部落格描述她的經歷：「進入不到60秒，我就遭到言語騷擾和性騷擾。」

「這個恐怖的經歷發生得太快，我甚至來不及想到設立安全範圍，整個人呆住。」

夏瑪表示，個人界限的功能預設為開啟，但用戶還是可以碰拳和擊掌。

根據開發人員，「地平線世界」本身已有反騷擾功能設計，一旦有虛擬形象試圖伸出鹹豬手不當碰觸另一位虛擬形象時，那隻手就會消失。

Meta去年12月在北美對大眾公開虛擬實境平台「地平線世界」，朝打造未來的元宇宙邁進。

「地平線世界」距離全面實現元宇宙還有漫漫長路，即使Meta也坦承元宇宙的打造仍需要許多年，以及重大的科技進步。

但在美國和加拿大地區，只要用戶年滿18歲、擁有適當的設備，戴上頭戴式裝置即可以和朋友與其他人一起打電玩，在「地平線世界」建立自己的虛擬世界。

夏瑪說：「這是重要的一步，還有更多的工作要做。」

Meta 臉書

延伸閱讀

Meta蒸發逾5.5兆創美企單日市值最大跌幅 祖克柏一夕蒸發290億美元

Meta公布Reality Labs營運狀況 元宇宙布局仍持續虧損

Meta重挫逾26% 那指大跌3.74%、道瓊跌518點

臉書更名Meta 微軟併購動視暴雪 宣告元宇宙時代來臨！

相關新聞

總規模3,500億美元 美國競爭法眾院過關

美國聯邦眾議院4日表決通過「美國競爭法」，總規模達3,500億美元，當中包含以520億美元推動美國半導體產業，解決國內晶...

美股三大指數上周全漲

美股上周五（4日）漲跌互見，標普500和那斯達克綜合指數在電商巨頭亞馬遜的領軍下，收復部分失地。投資人認為美國1月就業報...

比特幣重返4萬美元

比特幣4日重返4萬美元大關，是1月下旬以來首見，當日並寫下四個月來最大漲幅，5日更進一步站上4.1萬美元，乙太幣等其他加...

美前財長估今年升息七次

美國1月新增就業人口遠超過預期，更加深美國經濟有過熱之虞，市場押注聯準會（Fed）3月升息2碼的機率隨之升高。前美財政部...

亞馬遜評估收購派樂騰

外媒報導，亞馬遜和Nike正不約而同評估收購派樂騰（Peloton），可望使這家健身腳踏車公司的市值躍上百億美元；若敲定...

電商龍頭亞馬遜 市值日增1,900億美元

電商巨頭亞馬遜4日收盤大漲近14%，市值一口氣膨脹逾1,900億美元，刷新美國企業紀錄，與市值蒸發的臉書母公司Meta形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。