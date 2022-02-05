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投資人風險胃納上升 比特幣重回4萬大關

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
市場承擔風險的胃口提高，比特幣4日重返4萬美元大關。路透
市場承擔風險的胃口提高，比特幣4日重返4萬美元大關。路透

比特幣4日寫下四個月來最大漲幅，5日更進一步站上4.1萬美元，顯示金融市場歷經動盪的一周後，投資人的風險胃納再度上升。

比特幣4日盤中大漲10%至40,730美元，創去年10月1日來最大漲幅，也是逾兩周來首度突破4萬美元大關，5日更一度站上41,515美元；乙太幣4日也同步大漲達12%。

電商巨頭亞馬遜在美股3日盤後發布亮眼財報，提振了市場對科技股的信心，激勵各大加密貨幣上漲；加密幣過去數月常追隨科技股走勢。

在此同時，美國上月強勁的就業報告，顯示儘管當地的新冠肺炎確診人數寫新高，導致商家停業，卻未嚴重影響就業市場，而薪資大幅上漲也進一步增加聯準會（Fed）的升息壓力。

Miller Tabak+公司首席市場策略師馬雷說，亞馬遜的財報和蘋果、微軟及Google同樣亮眼，而非如臉書般差勁，提振了投資人再度承擔風險的信心。

加密貨幣平台FRNT金融公司共同創辦人和執行長奧雷特說，從技術觀點來看，儘管比特幣在4日大漲，但直到比特幣突破4萬-4.1萬美元的價位，才能宣告漲勢確立。

比特幣 新冠肺炎 加密貨幣

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