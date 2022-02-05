好消息！美國猴子研究發現 可能毋須研發Omicron疫苗

美國政府研究人員4日表示，根據一項針對猴子的研究結果顯示，可能不需要研發針對Omicron變種病毒的疫苗，因為現有莫德納疫苗加強劑與針對Omicron的疫苗相比，兩者的保護力差異不大。

路透報導，美國國家傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）研究員向猴子接種兩劑莫德納疫苗後，再分別接種莫德納加強劑及Omicron疫苗，結果顯示，兩種加強劑都對包括Omicron在內的所有高關注變異株產生了「可比較且顯著增加的中和抗體反應」。

輝瑞與莫德納都已開始進行針對Omicron的疫苗研究及測試。

該研究共同作者、國家傳染病研究所研究員杜克（Daniel Douek）表示，這是相當好的消息，代表不需要完全重新設計針對Omicron的疫苗。

杜克說，原始疫苗和針對Omicron的疫苗都是「交叉反應」的，這代表它們可以識別許多不同的變種。

未參與研究的康乃爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medical College）微生物學暨免疫學教授摩爾（John Moore）表示，結果與測試針對Beta變種病毒的莫德納加強劑研究相似，強調猴子數據通常具有良好的預測能力，但仍需要人類數據。

摩爾說，利用猴子進行研究的一個關鍵優勢是研究員可以給動物打加強劑，然後用病毒感染牠們並測量免疫反應，這在人體試驗中是無法做到的。