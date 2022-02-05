美國新冠死亡人數破90萬！一個半月內激增10萬人病歿

法新社報導，根據約翰普霍普金斯大學數據，美國死於新冠肺炎的人數於當地時間4日超過90萬人，一個半月前才剛破80萬例。

根據美國政府數據，與Omicron變異株相關的新增確診病例正在減少，但單日死亡人數仍在上升，目前平均為2400人。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，住院人數仍然很高，全國部份地區的醫療照護能力和人力已到達極限。

由於新冠死亡案例通常發生在患者感染病毒的數周後，解釋了為何死亡人數激增會發生在新增確診數攀升之後。

目前全美約只有64%人口完整接種疫苗。根據政府的數據，以絕對值來說，美國是全球新冠死亡人數最多的國家，超越巴西和印度。