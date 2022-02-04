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日經1月新冠復甦指數 台灣「全球第一」

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
根據日經發布的1月新冠復甦指數，台灣排名躍居全球第一。 路透
根據日經發布的1月新冠復甦指數，台灣排名躍居全球第一。 路透

日經新聞4日發布1月「日經新冠復甦指數」，台灣奪下全球冠軍寶座，比去年12月的第三名更進步。不過報導也點出台灣的航空活動被扣6分，畢竟當局持續封鎖邊境。

這項指數評估122個國家和地區在疫情控管、疫苗接種和社會移動限制方面的防疫表現，每月底更新一次。排名愈高的國家或地區代表確診人數愈少、新冠疫苗接種愈普遍、社交距離限制較不嚴格，愈接近回歸正常生活。

截至1月31日止，台灣得分為82分，比去年12月時的75.5分進步6.5分，排名躍居全球第一。不過，日經報導指出，台灣在航空活動方面被扣了6分，因為台灣仍維持大規模封鎖邊境，1月國際入境人數仍比疫情前減少八成。

榜上前三名的國家除了台灣依序為柬埔寨（78分）和阿拉伯聯合大公國（77.5分）；倒數三名的國家則為喬治亞（29分）、烏克蘭（31分）和利比亞（31分）。

新冠疫苗 疫情 社交距離

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