聽新聞
test
0:00 / 0:00
日經1月新冠復甦指數 台灣「全球第一」
日經新聞4日發布1月「日經新冠復甦指數」，台灣奪下全球冠軍寶座，比去年12月的第三名更進步。不過報導也點出台灣的航空活動被扣6分，畢竟當局持續封鎖邊境。
這項指數評估122個國家和地區在疫情控管、疫苗接種和社會移動限制方面的防疫表現，每月底更新一次。排名愈高的國家或地區代表確診人數愈少、新冠疫苗接種愈普遍、社交距離限制較不嚴格，愈接近回歸正常生活。
截至1月31日止，台灣得分為82分，比去年12月時的75.5分進步6.5分，排名躍居全球第一。不過，日經報導指出，台灣在航空活動方面被扣了6分，因為台灣仍維持大規模封鎖邊境，1月國際入境人數仍比疫情前減少八成。
榜上前三名的國家除了台灣依序為柬埔寨（78分）和阿拉伯聯合大公國（77.5分）；倒數三名的國家則為喬治亞（29分）、烏克蘭（31分）和利比亞（31分）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言