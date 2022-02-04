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亞馬遜Prime會費調漲 雲端服務最賺錢

中央社 / 舊金山3日專電
拜雲端運算部門業績暢旺所賜，亞馬遜上季獲利優於預期，同時又調漲Prime會費，令投資人大受激勵。美聯社
拜雲端運算部門業績暢旺所賜，亞馬遜上季獲利優於預期，同時又調漲Prime會費，令投資人大受激勵。美聯社

總部位於西雅圖的電商龍頭亞馬遜（Amazon）今天宣布調高Prime會員年費為139美元，以反映通膨等因素；而去年亞馬遜獲利佳、成長22%，其中又以雲端服務表現亮眼。

2022年甫過完第一個月，直接衝擊亞馬遜Prime會員的消息是月費調漲。月費將從12.99美元漲為14.99美元；年費則從119美元調升為139美元。2月18日起新會員適用新費率，舊會員在3月25日之後，到期續約採新會費。

亞馬遜在2014年及2018年曾對Prime會員的會費進行調漲。由於目前Prime會員除了享購物運費折扣，也包括串流影音等服務。基於過去的經驗，亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）並不擔心會因此流失會員。

亞馬遜首席執行官賈西（Andy Jassy）表示，如同先前預期，耶誕、新年假期的勞動力短缺和通膨壓力導致成本上升，變種病毒Omicron引發的相關問題持續到今年第一季，不過亞馬遜對前景表示樂觀。

亞馬遜的淨銷售在2020年為3861億美元，2021年成長 22%、達4698億美元。另外，亞馬遜投資的電動汽車 Rivian Automotive在去年11月掛牌上市，帶來120億美元進帳收入。

值得注意的是亞馬遜雲端服務成長40%，從2020年收入約130億美元，到2021年底增為170億美元。近來並有新增的大客戶，像是美國證券交易所納斯達克（NASDAQ）、金融投資集團高盛（GoldmanSachs）、消費性電子零售商百思買（Best Buy）以及社群媒體臉書（Facebook）、Instagram、通訊軟體WhatsApp 的母公司Meta等。

通膨 電商

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