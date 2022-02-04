假影片當開戰藉口 俄調度貨幣血庫惹議

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】俄國對入侵烏克蘭做出愈來愈多的準備！美國官員聲稱，有證據指出俄羅斯當局正計畫製作造假影片，影片內容佯裝烏克蘭主動發起軍事挑釁，且造成重大傷亡，欲以此作為開戰的藉口。此外，俄羅斯積極增加貨幣儲備、調度血庫到邊境，都被外界視為開戰的事前準備。

假影片當開戰藉口

《衛報》報導，美國官員指出，俄羅斯當局計畫製作一段「非常生動」的烏克蘭襲擊影片，演示出爆炸後佈滿屍體的慘況、建築物被炸毀等畫面，更包括偽造的烏克蘭軍事裝備、土耳其製造的無人機與在一旁哀悼的俄羅斯演員；其目的就是讓人誤以為是烏克蘭先對俄發動攻擊，使其入侵烏克蘭「師出有名」。

而因為土耳其作為北大西洋公約組織的一員，美國官員指出，如果假影片中出現了土耳其製造的武器，將使俄羅斯政府有理由指責北約「圖謀不軌」，試圖加劇烏俄之間緊張局勢。

目前英國與美國都試圖揭露俄羅斯偽造影片的狀況，美國參議員華納表示，揭發俄羅斯當局正在進行的陰謀，能夠幫助世界面對烏俄問題時，作出更精準的判斷。他說，「通過事前預警，能有效降低俄羅斯影片的可信度。」

調度物資做準備

《紐約時報》報導，俄羅斯總統普丁面對烏克蘭的態度愈來愈強硬，屢屢向西方進行挑釁。但除了軍事部署與加強政治聲勢之外，普丁為了抵禦西方可能採取的經濟制裁，近年已對內部的經濟結構進行重組。

首先，俄羅斯大幅減少了對美元的使用，以此減少美國對該國的影響力。第二，開始增加大量的貨幣儲備，同時減少許多支出預算，以確保俄羅斯經濟在受到世界孤立時，依舊能自成一體，正常運作。最後，重新調整貿易方向，用本土替代品來取代西方的進口產品。

此外，俄羅斯當局近期將相關的血液供應轉移到靠近烏克蘭邊境的地方，這意味著該國預計將出現軍事衝突，須確保血品能夠即時支援前線。但烏克蘭副國防部長馬利亞爾則反駁了「轉移血液供應」的說法，認為這是一種「在烏克蘭社會中散佈恐慌和畏懼」的挑釁。

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