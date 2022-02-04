Meta遭狂砍由亞馬遜救整個美股 兩大首富財富消長

上周，蘋果公司（Apple）驚豔財報激發逢低買氣，成為美股止跌翻紅的唯一救星。本周輪由亞馬遜（Amazon.com）擔綱，可望在那斯達克綜合指數受Meta崩跌拖累而爆發2020年秋季以來最猛烈賣壓後，成為美股另一中堅穩定主力。

臉書（Facebook）母公司Meta周四股價暴跌26.4%，市值蒸發逾2,513億美元。Meta發布令人沮喪的財測，理由是蘋果隱私政策的改變和競爭加劇。 單日蒸發的市值，創下美國公司史上之最，超過2020年9月3日蘋果市值蒸發的1,800億美元。

受Meta拖累，美股中止四連漲，道瓊工業指數周四大跌518.17點，標普500指數重挫2.4%，那斯達克綜合指數跌幅更高達3.7%。半導體股也遭池魚之殃，費城半導體指數大跌4.6%，台積電也重挫3.5%，終結四連漲，較台北交易溢價縮為4.9%。亞馬遜大跌7.8%。

不過，亞馬遜亮麗的財報，可望讓美股收斂一日的悲情。 拜雲端運算部門業績暢旺所賜，亞馬遜上季獲利優於預期，還調漲Prime會費，令投資人大受激勵，盤後股價狂漲高達19%。亞馬遜開盤後若能保持如此漲勢，市值可望增逾2,000億美元。

隨亞馬遜和Snap盤後大漲，那斯達克100期指周五反彈1.8%。標普500指數期指上漲1%。

兩首富財富消長

因Meta暴跌，臉書創辦人祖克柏財富一日內蒸發290億美元，而因亞馬遜盤後飆漲，創辦人貝佐斯身價可望大增200億美元。祖克柏持有12.8%的臉書股票，貝佐斯則持有約9.9%的亞馬遜股票。

Meta為什麼跌？

Meta前景面臨蘋果廣告隱私新政策的考驗，估計2022年營收將因此損失約 100億美元。新規定要求App須先徵求用戶願不願意被追蹤，如此一來將限制Meta蒐集個資以利精準投放廣告的能力，廣告主也可能因此調整開支。

亞馬遜為什麼漲？

與Meta或Alphabet只仰賴單一來源營收不同，亞馬遜除電商外，還有雲端事業和廣告事業，兩者加起來占亞馬遜1/5的營收。金融時報指出，亞馬遜高達30%的營業利益率，支持了成本高昂的電商運送服務。

金融時報指出，比起Meta積極進軍元宇宙，亞馬遜砸鉅資於自身事業的回報明確多了，增闢倉儲增募人手代表物流胃納大增 、送貨更快，Prime會員制也更有漲價的本錢。

對市場而言，亞馬遜贏得了滿意度的競爭，而除了Meta之外，科技五大天王這次財報季算是以正面結果收場。