聽新聞
test
0:00 / 0:00
擊殺IS領袖美軍折損1架黑鷹直升機 殘骸畫面曝光
美國總統拜登（Joe Biden）3日宣布特種部隊突擊伊斯蘭國（IS）的最高領導人庫雷希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi），並將他擊斃，不過網上流傳一架第160特種作戰航空團（SOAR）一架UH-60黑鷹直升機的殘骸的照片和影片。
根據目前公布的細節，這場行動發生在午夜之後並持續2個多小時，事發附近一位居民接受「華盛頓郵報」採訪時透露「在凌晨1點左右聽見直升機抵達聲響，接著便傳出槍聲及爆炸聲」。未經證實的報導則提到多架AH-64E阿帕契直升機、CH-47 契努克以及UH-60黑鷹直升機出現，還有一架未指明無人駕駛飛行器從上方監視該區域。
至於直升機殘骸，美國高級政府官員證實在抵達目標大院附近時出現機械故障，經評估後認定這架經過特殊改裝的黑鷹直升機無法用於返程飛行，並決定將其引爆銷毀。機上相關敏感裝備均已在破壞前被移走，直升機本身沒有遭受任何形式的墜毀，也沒有機組人員受傷的報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言