聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流襲德州影響供應 紐約原油突破90美元 連七周上漲
紐約原油價格自2014年以來首次突破90美元大關，美國的寒冷天候可能導致部分產油設施停產，同時地緣政治緊張局勢仍讓投資人不安。
西德州中級原油（WTI）3月期貨周五亞洲盤上漲0.4%至每桶90.65美元，繼續漲抵7年來最高價位，本周料漲4%。布蘭特原油4月期貨漲0.3%至91.37美元。今年以來，WTI已上漲20%，布蘭特原油漲17%。
本周上漲的因素很多：投資人對石油輸出國組織（OPEC）和夥伴國能否按計畫履行增產感到懷疑，同時，交易員也留意烏克蘭局勢，擔心俄羅斯準備入侵。而在德州，寒流過境影響部分供油。
OANDA資深市場分析師 Edward Moya 說：「極地寒流入境德州後並干擾二疊紀盆地部分產油設施後，WTI原油漲逾90美元。」
暴風雪周四橫掃美國中部和東北地區，導致交通中斷，數州共有數十萬戶停電，學校被迫停課。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言