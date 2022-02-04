寒流襲德州影響供應 紐約原油突破90美元 連七周上漲

紐約原油價格自2014年以來首次突破90美元大關，美國的寒冷天候可能導致部分產油設施停產，同時地緣政治緊張局勢仍讓投資人不安。

西德州中級原油（WTI）3月期貨周五亞洲盤上漲0.4%至每桶90.65美元，繼續漲抵7年來最高價位，本周料漲4%。布蘭特原油4月期貨漲0.3%至91.37美元。今年以來，WTI已上漲20%，布蘭特原油漲17%。

本周上漲的因素很多：投資人對石油輸出國組織（OPEC）和夥伴國能否按計畫履行增產感到懷疑，同時，交易員也留意烏克蘭局勢，擔心俄羅斯準備入侵。而在德州，寒流過境影響部分供油。

OANDA資深市場分析師 Edward Moya 說：「極地寒流入境德州後並干擾二疊紀盆地部分產油設施後，WTI原油漲逾90美元。」

暴風雪周四橫掃美國中部和東北地區，導致交通中斷，數州共有數十萬戶停電，學校被迫停課。