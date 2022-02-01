馬斯克的威力！麥當勞開玩笑叫他接受「鬼臉幣」 山寨幣四起價格漲2850倍

美國著名連鎖快餐店麥當勞（McDonald's）1月26日在Twitter發文，它向特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）開玩笑稱，假若特斯拉接受「鬼臉幣（grimacecoin）」，麥當勞便會考慮接受顧客以狗狗幣付款。美媒指，麥當勞此言一出，網路上竟然湧現近10款山寨「鬼臉幣」，部份價格暴漲。

美國加密貨幣新聞網站CoinDesk在26日報導，麥當勞從未推出所謂的「鬼臉幣」，但它發出開玩笑的推文後不久，加密貨幣世界內隨即湧現近10款非官方的「鬼臉幣」，當中更有一款鬼臉幣的價格在數小時內一度激增至285,641%。

報導指，其中一款鬼臉幣以0.0007美元（約0.019新台幣）的價格開始交易，一度暴升至2美元（約55.59新台幣）高峰，之後才回落。

這宗瘋狂事件始於馬斯克與麥當勞公司在網路上的對話，馬斯克1月25日發推文稱，倘若麥當勞接受以狗狗幣（Dogecoin）付款，他便會在電視節目內吃開心樂園餐。

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022

麥當勞隨後轉載這篇推文並回覆道，如果特斯拉接受「鬼臉幣」，他們會考慮馬斯克的建議。沒想到馬斯克與麥當勞之間的網路玩笑，會造成網上出現多款山寨「鬼臉幣」。

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文章授權轉載自《香港01》