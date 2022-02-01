能源進口成本高漲 南韓貿易逆差創逾30年最高

南韓1月貿易逆差創下逾30年來最高，出口雖創下歷來1月最高，不受新冠肺炎病例激增和通膨疑慮高漲的影響，但隨能源需求和價格大增，進口額更遠超過出口額。

產業通商資源部1日公布，1月出口較去年同期成長15.2%至553.2億美元，增速較去年12月的18.3%稍緩。進口則大增35.5%，增幅高於預期，結果導致1月呈現貿易逆差49億美元，是1989年末以來單月最高。

據統計，1月油氣煤進口額為159.5億美元，是去年同期的兩倍有餘。光就增加的金額而言就將近兩倍於1月貿易逆差規模。 產業通商資源部指出，貿易逆差大增只是暫時現象，主要是能源價格大漲所致。

決策官員因出口持續穩定成長感到放心，不僅出口額創下歷年1月最高，扣掉假日的每日平均成長率仍高達17.8%。這兩個數字表明海外需求持續走強。

由於南韓製造業在全球供應鏈布局甚廣，出口數據又比別國更早，因此常被視為全球貿易走勢的風向球。

出口數字大致吻合南韓央行的看法。南韓央行認為，儘管新冠肺炎病例激增、南韓率亞太國家之先展開升息，出口產業將持續幫助南韓經濟。

儘管如此，相較於近12個月突出表現，數據顯示南韓出口表現轉為趨緩。1月對中國大陸外銷成長13%，增幅是逾1年來最小，半導體外銷成長減為24%，也是去年3月來最緩增幅。