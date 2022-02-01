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馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 眼尖網友驚見「性感中國紅」

聯合新聞網 / 綜合報導
馬斯克在推特貼圖賀新年。圖／取自推特
馬斯克在推特貼圖賀新年。圖／取自推特

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）於昨日的除夕夜在推特發布一張照片，意外引發熱議，圖中可見四隻水墨老虎扭動身軀，圖上寫著「2022中國新年快樂」，眼尖網友發現，老虎的身軀寫下的圖案神似英文「SEXY（性感）」。

馬斯克昨日在推特分享一張拜年圖，圖中有四隻以水墨繪製的老虎，分別在上下左右扭動身軀，搭配適合過節的喜慶紅色，圖中央則寫著「2022中國新年快樂」。不少網友也留言互相祝賀。

不過有眼尖網友發現，該張圖片疑似藏有玄機，圖中四隻老虎扭動身軀繪製出來的紅色字體，神似英文字母「SEXY（性感）」，許多網友留言「我讀到性感」、「我怎麼讀到性感」、「我敢肯定拼出性感不是偶然的，還有人發現嗎？」

馬斯克 除夕夜 拜年

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