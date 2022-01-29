戴姆勒2月正式更名「賓士」 盼帶動股價更上層樓

德國汽車大廠戴姆勒（Daimler）將於2月1日正式改名為賓士集團（Mercedes-Benz Group），期盼此舉能讓股價更上層樓。

路透報導，這次更名是戴姆勒集團組織改造行動的一部分，戴姆勒執行長康松林（Ola Kallenius）28日向記者表示：「我們大有機會能提升企業價值；如果我們能提高現金流量和企業價值倍數，股價還有非常大的潛力。」不過康松林並未訂定明確的市值目標。戴姆勒股價28日收在69.87歐元，半年來漲逾12%，目前市值約740億歐元（824億美元）。

不過，分析師表示，豪車市場本來就是規模較小且產量有限，因此就算是頂級製造商，最多也只能成長那麼多。

RBC資本市場歐洲汽車分析師那拉揚表示：「投資人可能會開始將賓士視為像是Lucid或特斯拉那樣的電動車公司，並給予其和其他電動車公司同等標準的市值。但Lucid和特斯拉已開始生產100%的純電動車，賓士則還必須將現存的燃油車事業轉換為電動車，那可能會對短期內的市值成長造成限制。」