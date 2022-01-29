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韓國拚衝高科技領先度 強化軟體人才培育

中央社 / 首爾29日專電

半導體、5G、人工智慧等尖端科技競爭激烈，不僅影響經濟發展也攸關國家安全，為在國際競逐中取得先機，韓國政府鎖定10大關鍵戰略技術，並著手強化軟體人才培育量能。

隨著科技飛速發展，產業數位化及高附加價值的高科技產業發展成為先進國家競逐目標，韓國政府近年對相關領域的支援也不遺餘力，據韓國科學技術情報通信部去年底發布的2020年研究開發活動調查報告，韓國政府與民間在科技研發投入資金在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中排名第5。

若以GDP占比來看，韓國在科研投入經費占比為4.81%，較前一年增加0.19個百分點，在OECD國家中僅次於以色列的4.93%。

韓國科技部在去年底列出10大國家必要戰略技術，包括人工智慧、5G及6G、尖端生技、半導體及顯示器、蓄電池、氫能、尖端機器人、量子、宇航及網路資安等，部長林惠淑發表2022年新年致辭時表示，韓國在這些領域目前在科技領先國家中約掌握到6至9成技術水準，目標在2030年前全面提高至9成以上。

為達到科技發展及足以帶動經濟的產業化目標，科技人才成為一大關鍵，不只韓國，美國、日本等先進國家科技產業都開始出現「求人難」狀況。

為因應產業數位化及科技發展所帶來的軟體人才需求，韓國科技部與僱用勞動部推動新增產官合作計畫，目標在2025年前培育41.3萬名軟體人才，截至去年底已有超過1萬人參與教育訓練課程，今年目標新增2.1萬人，目前已有8000多名青年求職者或在職者開始接受教育訓練。

在青年失業問題嚴重的韓國，企業仍難以找到合適人力的原因多源於專業能力與企業需求不符，韓國政府與KT、三星等企業龍頭合作推出K-數位訓練計畫，透過龍頭企業學院、新創學院等計畫，提供求職者由企業直接設計營運的教育訓練課程。

針對青年數位領域的專門人才，韓國政府去年也與41間以軟體課程為主的大學，以及10所人工智慧研究所合作擴大招生人數，開設非正規教育體系的專業課程，讓非專業學生也可以接受專業教育，成為數位專家。

對於同樣需要軟體人才，但難有餘力參與人才培訓計畫的中小企業及新創業者，由科技部及勞動部主導的產官合作軟體人才育成對策會議中也提出增進人事費用支援等誘因的方案。

而在外國優秀科技人才引進上，韓國政府也展開積極攻勢，法務部去年底在科學人才群聚的韓國科學技術院（KAIST）開設「國際人才簽證中心」，今年起也將強化對外國科技人才發給簽證的支援計畫，希望藉此吸引更多國際優秀人才來韓。

科技部官員指出，透過吸納國際優秀人才促進高附加價值的科技產業發展，有助創造更多優質職缺，與求職教育訓練計畫雙管齊下，才能有效解決青年就業問題。

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