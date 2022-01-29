蘋果繳出漂亮成績單...市場有望走出困境？分析師搖頭：未必

本周四，蘋果公布了創記錄的業績，並認為晶片短缺情況正在改善。蘋果在全球晶片供應短缺問題上的勝利，給陷入困境的市場帶來了好消息，但分析師們表示，沒那麼快解決危機。

據路透社報導，TECHnalysis Research首席分析師Bob O'Donnell表示，「對蘋果來說，供應受限的問題大多已經解決，但對其他公司來說未必如此。」

從電動汽車製造商特斯拉到晶圓製造設備供應商Lam Research，許多公司都再次警告稱，令多個行業陷入困境的供應鏈問題今年將繼續限制生產。

半導體企業傾向於優先考慮像蘋果這樣的大公司，因為其擁有強大的購買力、市場對其產品的巨大需求，並且公司能夠為其產品使用的組件定製訂單。蘋果的高端晶片價格昂貴，這對晶片製造商具有吸引力。這本質上意味著蘋果擁有優勢，可以比競爭對手更快地採購零部件。

但Daiwa Capital Markets分析師Lou Miscioscia稱，儘管蘋果和其他許多公司一樣，在更復雜的晶片上獲得了更好的產能支持，但在一些成熟工藝晶片上也遇到了麻煩。

庫克對分析師表示，iPad使用的晶片是採用成熟工藝的晶片，這些成熟工藝晶片的供應尤其緊張，致使iPad的收入下降了14%。在假日季，對成熟工藝晶片或節點的限制非常明顯。「總體而言，我們確實看到3月季度的限制因素較12月季度有所改善，」庫克說。

特斯拉CEO馬斯克本周表示，供應鏈問題將限制公司所有工廠的生產產出。他對分析師表示：「晶片短缺雖然比去年緩解，但仍是一個問題。」

半導體設備製造商Lam Research指出了新的供應挑戰，奧密克戎確診數的提高加劇了貨運和物流業務的中斷。

半導體領域的分析師和市場引領者們希望，供應問題將在今年晚些時候得到緩解。William O'Neil + Co的科技分析師Romeo Alvarez表示，「這仍將是業界關注的問題，但蘋果可能是個例外。」