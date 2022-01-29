蘋果業績太強！大空頭也舉白旗投降 分析師指出關鍵

蘋果公司上季無論是營收和獲利都締造歷史新猷，表現也超越市場預期，並表示供應鏈問題將在本季緩解，導致向來是蘋果大空頭的New Street研究公司分析師費拉古（Pierre Ferragu），也只能舉白旗投降，不再給予蘋果「賣出」評級，而是上修為「持有」，目標價為165美元。

儘管費拉古仍稱不上蘋果多頭，但他在28日的研究報告中承認，對蘋果股票的空頭論述有誤，「我們捨棄我們的賣出評級...看不出來我們的論點有任何成真的跡象」。

費拉古原本認為，隨著民眾逐步走出疫情陰影，對消費電子產品的需求也會「正常化」，且iPhone的換機需求也會下滑，因既有用戶平均年齡正在下降。他也以為，iPhone 13缺乏新意，可能導致蘋果上季營收年減10-15%。

如今費拉古坦承，iPhone需求絲毫沒有減緩跡象。蘋果正面評價iPhone需求，例如升級新機者的數量創新高，大陸換機者也有二位數成長，「這樣的表現有違我們的預期，主因或許是蘋果從華為手上奪有市占率」。

費拉古說，蘋果上季毛利率大幅提高逾3個百分點，部分原因在於獲利較豐的高階iPhone 13機型大受歡迎，且消費者對iPhone 13的需求也破表。

費拉古現在認為，蘋果今、明兩年來自iPhone的收入將分別成長約5%，並把今年度的每股盈餘（EPS）預期由5.23美元上修至6.05美元，明年度則由5.50美元升至6.59美元。

但費拉古還沒打算推薦蘋果股票，「我們體認到蘋果有強健的生態系，但往壞的方面看，我們仍擔憂當前強勁的需求到某個時間點會大幅萎縮，原因是需求正常化，和積壓的換機需求現疲態」。