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韓媒：美國藉半導體企業提交數據 再次確認對韓國企業的信任
集微網消息，美國商務部1月25日以全球150家半導體企業提交的數據為基礎，發表了《全球半導體短缺狀況報告》，韓國業內人士稱，憑藉這份報告，美國再次確認了對韓國半導體企業的信任。
據BusinessKorea報導，報告指出，三星電子等韓國企業在疫情下提高了生產能力，沒有造成生產困難。供需不平衡主要是由於需求的增加和中間商。「疫情造成的供應不足和供需不平衡可能會持續一段時間，我們計劃對異常價格進行額外調查」。
BusinessKorea預計，在該報告發表後，韓美之間的產業合作將進一步擴大。該消息人士表示：「美國再次確認了對韓國半導體企業的信任，預計在未來的供應鏈談判中，韓國半導體企業將發揮更大的影響力」。
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