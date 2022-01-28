歷久彌堅！股神巴菲特2020年初以來績效已超越女股神

方舟投資管理公司（Ark Invest）執行長伍德操盤的方舟創新ETF（ARKK），在2020年繳出亮麗成績單，因此被冠上「女股神」的美譽，如今情勢逆轉，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，自2020年初以來的股價，已正式超越這檔基金同期的表現。

Business Insider報導，在2020年1月至去年2月間，在特斯拉和其他破壞式創新公司一飛沖天的帶動下，方舟創新ETF價格飆漲逾兩倍。然而，近來成長股湧現的賣壓，讓方舟創新ETF回吐不少漲幅。與此同時，波克夏股價穩定上揚，

根據彭博彙編的資料，自2020年初以來，波克夏A股截至27日已上漲35.81%，而波克夏B股上漲35.84%，兩者表現均優於方舟創新ETF同期的漲幅35.75%。兩者的績效出現驚人的反轉，考慮到波克夏截至去年2月的股價表現，可遠遠落後方舟創新ETF達200個百分點。