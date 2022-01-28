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美股道瓊早盤跌近300點 蘋果大漲逾2%

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電
美股道瓊指數28日早盤跌近300點。路透
美股道瓊指數28日早盤跌近300點。路透

美股道瓊指數28日早盤跌近300點，本月標普500指數可能會寫下2020年3月以來最差勁單月表現，蘋果早盤則大漲逾2%，因上季財報表現亮眼。

CNBC報導，道瓊指數28日早盤跌297.59點，標普500指數跌0.54%，那斯達克指數跌0.38%。費城半導體指數跌逾2%，台積電ADR跌1.2%，聯電跌逾2%。

蘋果股價盤初大漲4.8%至166.86美元，隨後漲幅收斂至2%左右。蘋果在美股27日盤後公布，截至去年12月25日止的會計年度第1季，營收成長11%至1,239億美元，高於分析師預期的1,187億美元，獲利346億美元，每股盈餘2.10美元，高於市場預期的310億美元與每股1.89美元。

美國28日公布12月個人支出與所得數據，其中支出劇減，所得增幅縮小，但聯準會（Fed）偏好的通膨指標進一步升到近40年來最高，顯示經濟成長力道減弱，通膨壓力卻持續加重，也使聯準會3月升息的可能性進一步提高。

標普 聯準會 通膨

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