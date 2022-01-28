美股道瓊早盤跌近300點 蘋果大漲逾2%

受到購物旺季需求和大中華區業績強旺的激勵，蘋果（Apple）上季繳出史上最高的單季營收，以1,239億美元的營收來看，只有60億美元受到供應鏈瓶頸的影響，在業界算是輕微的

2022-01-28 23:00