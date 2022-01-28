賓士攜手台灣輝能科技 研發固態電池

德國豪車品牌賓士（Mercedes-Benz）已與台灣電池製造商輝能科技簽訂合作協議，將共同研發固態電池，力拚在未來幾年內打造採用固態電池的測試車。

輝能在27日宣布，賓士將投資數千萬歐元，並取得輝能董事會一個席次。輝能說，這筆資金將用於固態電池技術研發，並在歐洲建立產能。

輝能成為最新一家與賓士結盟的電池製造商，此前賓士已與多家電池公司展開合作，包括Factorial Energy、Automotive Cells及Farasis Energy。

賓士技術長Markus Schaefer說，與輝能等業者聯手，是因為看好固態電池技術能縮小電池的尺寸及重量。賓士矢言2030前旗下車款將全面電動化，與特斯拉等業者廝殺。

固態電池被視為有望改變電動車業遊戲規則的技術，與依靠液態電解質的鋰離子電池相比，這種電池使用薄層固態電解質，在電極之間傳遞鋰離子，使其能量密度更高、充電更快且更加安全。

輝能計劃年底前加快興建新廠的腳步，以量產固態電池。該公司去年10月在最新一輪募資籌得3.26億美元，主要投資人包括Primavera Capital集團和軟銀中國資本。